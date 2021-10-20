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Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Ceylan gizemi çözülemiyor! Han'ın hezeyanı arşa çıktı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Ceylan gizemi çözülemiyor! Han’ın hezeyanı arşa çıktı...

Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide uzun süredir Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın görüneceği anlar merak ediliyor. 43. bölümde beklenen sahne yaşanmazken, gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 43. bölümde; Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır. Hayranları gelecek bölümde yaşanacakları merak ediyor. İşte, Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?&NBSP;

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

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