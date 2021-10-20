Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Ceylan gizemi çözülemiyor! Han’ın hezeyanı arşa çıktı...

Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 43. bölümde; Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır. Hayranları gelecek bölümde yaşanacakları merak ediyor. İşte, Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?&NBSP;

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.