Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Ekim! Gelinim Mutfakta kim gitti?

15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim gitti? Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini kazanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Programda sunucu Demet Akalın'ın son bölümlerde yer almaması kafaları karıştırdı. Peki; 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim kazandı?