Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Ekim! Gelinim Mutfakta kim gitti?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim kazandı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta kim gitti sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda, haftanın finalinde en çok puanı alan kişi altınların sahibi olacak. En az puanı alan ise yarışmaya veda edecek. Peki; 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte; Gelinim Mutfakta puan durumu!
15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim gitti? Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini kazanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Programda sunucu Demet Akalın'ın son bölümlerde yer almaması kafaları karıştırdı. Peki; 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM!
Gelinim Mutfakta toplam puan durumu
Yaren: 67
Aslıhan: 59
Yeşim: 53
Büşra Nur: 40
Haftanın Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Programı kimin kazandığını haberimizden öğrenebileceksiniz.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaren, sosyal medyada kendisine ait yüklenmiş bir fotoğraf yüzünden şaşkınlık yaşıyor!
Yaren, gelinlere sosyal medyada paylaşılmış bir fotoğraf gösteriyor. Kaynanası ile çekilmiş olan bu fotoğraf kendisinde büyük şaşkınlık yaşanmasına neden oluyor.
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