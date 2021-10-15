"La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro İstanbul'da: Türkiye uzun süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi

"BATI MEDENİYETİ BİLİNMEYEN BİR NOKTAYA KELLESİ UÇMUŞ BİR ŞEKİLDE GİDİYOR"

Ünlü oyuncu, İstanbul'da sokağa her çıktığında Türklerle çok büyük bir bağlantı hissettiğini ifade ederek, "Yani benim hissim bu. Kesinlikle burada kalacağız. Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız." dedi.