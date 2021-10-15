"La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro İstanbul'da: Türkiye uzun süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi
D&R Kitap Fuarı kapsamında İstanbul'a gelen "La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro, kitabının tanıtım programına katıldı. O'choro, "Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız" dedi.
"Filipo'nun Kitabı" eserine imza atan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, İstanbul'daki sevenlerinin karşısına yazar kimliğiyle çıktı.
"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu, CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, yeni eserinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgi verdi.
Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.
Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
"BATI MEDENİYETİ BİLİNMEYEN BİR NOKTAYA KELLESİ UÇMUŞ BİR ŞEKİLDE GİDİYOR"
Ünlü oyuncu, İstanbul'da sokağa her çıktığında Türklerle çok büyük bir bağlantı hissettiğini ifade ederek, "Yani benim hissim bu. Kesinlikle burada kalacağız. Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız." dedi.
Hayatta tesadüflere değil işaretlere inandığını aktaran oyuncu, "Hayatta hiçbir şey baki kalmaz. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, Batı medeniyeti, bilinmeyen bir noktaya kellesi uçmuş bir şekilde gidiyor. Bütün kaynakları tükettik, erittik. Kendi enstrümanlarımızı yani kendi vücutlarımızı kirlettik, zehirledik, onurunu çiğnedik." ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl güçlü bir Netflix projesine de hazırlandığını aktaran O'choro, kitap yazmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Epsilon Yayınevinden okura ulaşan "Filipo'nun Kitabı"nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
D&R Kitap Fuarı kapsamında İstanbul'a gelen oyuncu, yarın İstinyePark D&R'da, 17 Ekim'de ise Akasya Acıbadem D&R'da 12.00-14.00 saatlerinde düzenlenecek imza etkinliğinde hayranları için kitaplarını imzalayacak.
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