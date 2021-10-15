Direksiyon başında alkollü yakalanan Defne Samyeli’nin ehliyeti alındı
Eski sunucu şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli koronavirüs karantinasının ardından soluğu sahnelerde aldı. Samyeli, emniyet güçlerine alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü şarkıcı para cezası alırken ehliyetine de el konuldu.
Geçen ay koronavirüse (kovid-19) yakalanınca sahne programlarını iptal etmek zorunda kalan Defne Samyeli, karantinası biter bitmez soluğu sahnelerde aldı.
Konserlerine kaldığı yerden devam eden ve her giydiği sahne kostümüyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, direksiyon başında alkollü yakalandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Çalıştığı mekandan evine giderken trafik denetimine takılan Samyeli, alkollü çıktı.
Para cezası alan ünlü şarkıcının ehliyetine de el konuldu.
ŞOFÖRLÜKTE SINIFTA KALDI
Defne Samyeli, daha öncesinde de bir kameramanın ayağını ezmişti.
Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın da doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.
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