15 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı bugün belli olacak. Kıyasıya geçen haftada 15 bin TL'lik büyük ödülü kazananı Zuhal Topal açıklayacak. İşte, 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

15 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Haftanın kazanan isimi belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...