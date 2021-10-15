Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

A- YANAKLI FARE

B- OYNAK KEMİRGEN

C- SEVİMLİ SİNCAP

D- CIRTLAK SIÇAN