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Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde hangi adla geçer?

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer? Sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

A- YANAKLI FARE

B- OYNAK KEMİRGEN

C- SEVİMLİ SİNCAP

D- CIRTLAK SIÇAN

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