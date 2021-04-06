06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Nazlı Kayı alay konusu oldu! Boğaz sefasına tepki yağdı

Nazlı Kayı alay konusu oldu! Boğaz sefasına tepki yağdı

Nişanlısı 'nın teknesiyle sefası yapan 'nın paylaşımına tepki geldi. Teknedeki anlarını paylaşan Nazlı Kayı, not olarak "Pazartesi sendromu" yazdı. Bu paylaşımın ardından alay konusu olan Kayı'ya 'Seninki olsa olsa görgüsüzlük sendromu olur' mesajları yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Nazlı Kayı alay konusu oldu! Boğaz sefasına tepki yağdı

Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhretin hakkını bir türlü veremiyor.

İdolü olarak gördüğü Pınar Sabancı'nın izinden gitmeye çalışan Kayı'nın düşündükleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor.

'ne girmesine rağmen, sosyal medya fenomeni olmak için çaba sarf eden Nazlı Kayı, önceki gün yeni bir görgüsüzlüğe daha imza attı.

Cilt kreminden gözlüğe, kıyafetten terliğe kadar her ürünün reklamını para karşılığında 211 bin takipçili sosyal medya hesabından yapan Kayı, önceki gün de kalitesiyle 'Pes' dedirtti.

Sevgilisinin teknesiyle Boğaz'a açılan Kayı, vakit kaybetmeden Instagram'dan havasını attı.

HACI'NIN İZİNDEN
Bu anlarını "Bu sabah pazartesi sendromu" notuyla paylaşan sözde sosyetik güzel, alay konusu oldu.

Takipçileri Kayı'ya, "Bizce pazartesi değil görgüsüzlük sendromu" gibi yorumlarda bulundu.

Bu arada daha önce yalısından bir pozunu paylaşan Hacı Sabancı, salgına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren bir takipçisine, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diyerek görgüsüzlük tarihine adını yazdırmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA