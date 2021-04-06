Nazlı Kayı alay konusu oldu! Boğaz sefasına tepki yağdı
Nişanlısı Hacı Sabancı'nın teknesiyle Boğaz sefası yapan Nazlı Kayı'nın paylaşımına tepki geldi. Teknedeki anlarını paylaşan Nazlı Kayı, not olarak "Pazartesi sendromu" yazdı. Bu paylaşımın ardından alay konusu olan Kayı'ya 'Seninki olsa olsa görgüsüzlük sendromu olur' mesajları yağdı.
Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhretin hakkını bir türlü veremiyor.
İdolü olarak gördüğü Pınar Sabancı'nın izinden gitmeye çalışan Kayı'nın düşündükleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor.
Sabancı Ailesi'ne girmesine rağmen, sosyal medya fenomeni olmak için çaba sarf eden Nazlı Kayı, önceki gün yeni bir görgüsüzlüğe daha imza attı.
Cilt kreminden gözlüğe, kıyafetten terliğe kadar her ürünün reklamını para karşılığında 211 bin takipçili sosyal medya hesabından yapan Kayı, önceki gün de kalitesiyle 'Pes' dedirtti.
Sevgilisinin teknesiyle Boğaz'a açılan Kayı, vakit kaybetmeden Instagram'dan havasını attı.
HACI'NIN İZİNDEN
Bu anlarını "Bu sabah pazartesi sendromu" notuyla paylaşan sözde sosyetik güzel, alay konusu oldu.
Takipçileri Kayı'ya, "Bizce pazartesi değil görgüsüzlük sendromu" gibi yorumlarda bulundu.