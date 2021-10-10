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Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e zehir zemberek sözler: Kendi paramla yaptırıyorum milletten para toplamıyorum

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2021
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Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e zehir zemberek sözler: Kendi paramla yaptırıyorum milletten para toplamıyorum

Muğla Bodrum’da konser veren ünlü popçu Demet Akalın sevenlerini coşturdu. Akalın'ın sahnede "Antalya’da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum” ifadeleri ise şaşırttı.

Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Vatandaşlar saatler önceden kaleye girmek için kuyruk oluşturdu. 2 konser peş peşe veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile bir araya geldi, ardından Bodrum Kalesi'nde sahneye çıktı.

"ELİME BİR PET ŞİŞE ALIP YANGINA KOŞMAK İSTEDİM"

Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı." dedi.

TAŞ GÜLBEN ERGEN'E GİTTİ

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da ifade ederek, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu.

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