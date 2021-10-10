Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e zehir zemberek sözler: Kendi paramla yaptırıyorum milletten para toplamıyorum
MAGAZİN İHA
Muğla Bodrum’da konser veren ünlü popçu Demet Akalın sevenlerini coşturdu. Akalın'ın sahnede "Antalya’da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum” ifadeleri ise şaşırttı.
Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
"ELİME BİR PET ŞİŞE ALIP YANGINA KOŞMAK İSTEDİM"
Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı." dedi.
TAŞ GÜLBEN ERGEN'E GİTTİ
Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da ifade ederek, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu.
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