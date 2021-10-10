Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e zehir zemberek sözler: Kendi paramla yaptırıyorum milletten para toplamıyorum

TAŞ GÜLBEN ERGEN'E GİTTİ

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da ifade ederek, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu.