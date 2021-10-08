8 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15.000 TL büyük ödül...

8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Cuma günü en çok oyu alan yarışmacı ise 15 bin TL'nin sahibi oluyor. İşte, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı henüz belli olmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...