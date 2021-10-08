Osmanlı Padişahı Sultan Abdulmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Osmanlı Padişahı Sultan Abdulmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

Soru: Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

A: ASKER OLARAK NORMANDİYA ÇIKARMASINA

B: ATLET OLARAK BERLİN OLİMPİYATLARINA

C: MÜZİSYEN OLARAK WOODSTOCK FESTİVALİNE

D: ARKEOLOG OLARAK BERGAMA KAZILARINA

CEVAP: A- ASKER OLARAK NORMANDİYA ÇIKARMASINA