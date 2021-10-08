Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Ekim! Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu?

8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oluyor. Yarışmada her Cuma günü en çok puan alan bir gelin altınların sahibi oluyor. En az puana sahip yarışmacı ise programa veda ediyor. Peki; 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?