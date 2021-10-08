Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Ekim! Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Ekim günü araştırılıyor. Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? Yarışmada haftanın finali olan her Cuma gününde bir gelin altınların sahibi olurken, bir gelin de yarışmaya veda ediyor. Peki; 8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte yanıtı!
8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oluyor. Yarışmada her Cuma günü en çok puan alan bir gelin altınların sahibi oluyor. En az puana sahip yarışmacı ise programa veda ediyor. Peki; 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Yarışmada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın birincisi belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Haftanın son puanlarıyla birlikte 8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu belli olacak. Haftanın puanları şu şekildeydi:
Yeşim: 64
Aslıhan: 61
Yaren: 56
Sümeyye: 51
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
07 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim eksi iki puan almasına rağmen Yeşim oldu.
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- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Ekim! Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu?
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