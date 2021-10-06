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Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?

Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 3. yeni sezonuyla ekranlara fırtına gibi dönüyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler izleyicileri bekliyor. Dizinin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna da yeni isimler katılıyor. Bu isimlerden birisi de Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses oldu. Kosses karakterine ise oyuncu Serhat Kılıç hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman Kosses Serhat Kılıç kimdir?

Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kuruluş Osman Kosses Serhat Kılıç kimdir? ATV'de her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da 3. sezon heyecanı başlıyor. 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonunun başlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı. Birçok yeni karakterin gireceği dizide dikkat çeken isimlerden birisi de Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses olacak. Peki; Kuruluş Mikhael Kosses kimdir?

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Rol aldığı dizilerde başarısından söz ettiren Serhat Kılıç, son zamanlarda 'Maraşlı' dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline gelmişti.

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.

Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.

KURULUŞ OSMAN KOSSES KİMDİR?

Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi (? - 1328), Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır.

Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

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