Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?

Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kuruluş Osman Kosses Serhat Kılıç kimdir? ATV'de her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da 3. sezon heyecanı başlıyor. 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonunun başlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı. Birçok yeni karakterin gireceği dizide dikkat çeken isimlerden birisi de Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses olacak. Peki; Kuruluş Mikhael Kosses kimdir?