Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı?

Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Laskaris tarihte var mı? ATV'nin her Çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor. Dizinin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimler katılıyor. Yeni isimlerin kim olduğu ise arama motorlarında sorgulanıyor. Bu isimlerden birisi de Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris oldu. Laskaris karakterine ise oyuncu Yıldıray Şahinler hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman Laskaris Yıldıray Şahinler kimdir?