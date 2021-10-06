Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı?
Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 3. sezon başlıyor. 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonunun başlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda birçok sürpriz isim ve tarihi karakter katıldı. Birçok yeni karakterin gireceği dizide dikkat çeken isimlerden birisi de Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris olacak. Peki; Kuruluş Osman Laskaris kimdir, tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Laskaris tarihte var mı? ATV'nin her Çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor. Dizinin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimler katılıyor. Yeni isimlerin kim olduğu ise arama motorlarında sorgulanıyor. Bu isimlerden birisi de Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris oldu. Laskaris karakterine ise oyuncu Yıldıray Şahinler hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman Laskaris Yıldıray Şahinler kimdir?
KURULUŞ OSMAN LASKARİS KİMDİR?
Show TV'de yayınlanan 'İçerde' dizisinde Hasan Alyanak karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınan Yıldıray Şahinler, 7 Şubat 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Şahiner, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar ve yönetmendir.
1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır.
2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı. Şahiner, Akıncı adlı dizide Cevdet karakterini canlandırmıştır.
KURULUŞ OSMAN LASKARİS TARİHTE VAR MI?
Laskaris'in tarihte gerçek bir karakter olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 140 puan barajı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- Kuruluş Osman yeni Turgut Alp kimdir? Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kim?
- Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı?
- Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?
- EDHO'da 7. sezon gelişmesi! 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman çıktı mı?
- Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen eşi Nihan Ünsal kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!
- Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK'dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...
- Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!
- Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak?
- Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazananlar...
- Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?