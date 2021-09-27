Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski macerası kötü bitti
Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eşi Kadir Doğulu ile Antalya’da tatile çıktı. Zeynep Bastık’la sahne alan Dalkılıç, konserin ardından soluğu çiftin yanında aldı. Birlikte eğlenceli anlar geçiren arkadaşlardan Atagül ile Dalkılıç'ın jet-ski şovu sosyal medyaya damga vurdu. Atagül, gaza basınca denize düşen şarkıcı; bu anları takipçileriyle paylaştı.
Antalya'da güneşin ve denizin tadını çıkaran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı.
JET SKI MACERASI
Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski turu kötü bitti. Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül'ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile yollarını ayırdığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü popçu, bu anların videosunu Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
Daha önce oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşayan Dalkılıç'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "gitti telefon" gibi yorumlar yağdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır? 15 bin öğretmen atama başvuru ve tercih ekranı!
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...