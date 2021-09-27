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Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski macerası kötü bitti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç’ın jet-ski macerası kötü bitti

Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eşi Kadir Doğulu ile Antalya’da tatile çıktı. Zeynep Bastık’la sahne alan Dalkılıç, konserin ardından soluğu çiftin yanında aldı. Birlikte eğlenceli anlar geçiren arkadaşlardan Atagül ile Dalkılıç'ın jet-ski şovu sosyal medyaya damga vurdu. Atagül, gaza basınca denize düşen şarkıcı; bu anları takipçileriyle paylaştı.

Antalya'da güneşin ve denizin tadını çıkaran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı.

JET SKI MACERASI

Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski turu kötü bitti. Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül'ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile yollarını ayırdığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü popçu, bu anların videosunu Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Daha önce oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşayan Dalkılıç'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "gitti telefon" gibi yorumlar yağdı.

Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç’ın jet-ski macerası kötü bitti NESLİHAN ATAGÜL VE MURAT DALKILIÇ'IN JET-SKİ MACERASI KÖTÜ BİTTİ

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