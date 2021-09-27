Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç’ın jet-ski macerası kötü bitti

Antalya'da güneşin ve denizin tadını çıkaran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı.