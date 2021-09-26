Ünlü komedyen Eser Yenenler’in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler’den ihanet açıklaması

''KİMİ ALDATTIN?''

Berfu Yenenler, ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum."