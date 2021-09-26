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Ünlü komedyen Eser Yenenler’in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler'den ihanet açıklaması

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Ünlü komedyen Eser Yenenler’in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler’den ihanet açıklaması

Ünlü  komedyen Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, katıldığı bir programdaki ihanet itirafı ile magazin gündemine bomba gibi oturdu. Yeneler, "Hiç aldattın mı" sorusunu " Muhakkak aldatmışımdır." Sözleriyle yanıtladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ün kazanan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 'ihanet' açıklamasıyla gündeme geldi.

Son dönemlerde eşi Eser Yenenler ve kendisiyle alakalı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren tescilli güzelin yeni açıklaması tepki oklarını üzerine çekti.

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara veren Berfu Yıldız Yenenler, aynı yıl ilk bebekleri Kuzey Yenenler'i kucağına aldı.

Çiftin ikinci bebekleri ise geçen mart ayında dünyaya geldi. İkili, çocuklarına Mete ismini verdi.

Son olarak bir programak konuk olan Berfu Yenenler, merak edilenleri yanıtladı.

"DUYGUSAL OLARAK ALDATMIŞIMDIR"

Özel hayatından ve evliliğinden bahseden Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser ile çok anlaştığının altını çizdi.

Program sunucusunun, "Hiç aldattın mı?" sorusu üzerine Berfu Yenenler, "Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım" ifadelerini kullandı.

''KİMİ ALDATTIN?''

Berfu Yenenler, ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum."

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