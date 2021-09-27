O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?
2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir? TV 8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Programda birbirinden yıldız isimler jüri koltuğunda oturacak ve şarkı söyleme hayali kuranlar tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2021 O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?
O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir? TV 8 ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği O Ses Türkiye 2021 yılında da sürprizlerle ekranlara geliyor. O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında birbirinden sürpriz isimler olacak. O Ses Türkiye jüri üyeleriAcun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı. Peki; O Ses Türkiye jürileri kimlerdir? 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLERDİR?
Hadise yeni sezonda yer almıyor konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı, şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" demişti.
O Ses Türkiye jüri üyeleri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Yarışmada Saadet Özsırkıntı da yer alacak.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sevilen yarışma programını ilk fragmanı yayımlandı ve yayın tarihi de belli oldu. O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak.
O SES TÜRKİYE YARIŞMA FORMATI NASIL?
O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.
Kör Seçmeler: Yarışmanın birinci turudur. Jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bittikten 3 saniye sonrasına kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır. Her jüri üyesinin belirli bir kontenjanı vardır ve seneye göre değişir. 3. sezonda her jürinin 32, 4. sezonda 53 ve 5. sezonda 65-70 ses vardı.
İkinci Tur: Yarışmanın ikinci turudur. Bu tur ilk 4 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 5. sezonda bu formata eklenmiştir.
Grup Turu: Her takımdaki yarışmacılar 5-6 kişilik gruplar oluştururlar ve Kör Seçmeler'deki performanslarını kamera arkasında koçlarının önünde bir kez daha sunuyorlar. Grup birincisi doğrudan düello turuna çıkmaktadır. İkinci ve üçüncüler İkinci Şans Eşleşmesi'ne katılırken geri kalanlar doğrudan elenmiştir.
İkinci Şans Eşleşmesi: Her gruptan iki kişi birebir düello yaparak farklı şarkılar söylediler. Sonucunda koç düellolara kimleri çıkaracağını karar verir. İki kişiden biri üst tura çıkar diğeri elenir.
Düello: İlk 4 sezonun ikinci; 5. sezonun üçüncü turudur. Her bir jüri üyesi ekibindeki yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırır. Yarışmacılar aynı şarkıyı söyleyerek birbirleriyle düet yaparlar. Sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçer. Kazanan üst tura geçer.
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