O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Hadise yeni sezonda yer almıyor konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı, şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" demişti.

O Ses Türkiye jüri üyeleri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Yarışmada Saadet Özsırkıntı da yer alacak.