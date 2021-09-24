24 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...

24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Cuma günü büyük ödülü kazanan isim 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte, 24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

24 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın ikincisi 22 puanla Alaa Bey olurken, toplamda 24 puan alan Sibel Hanım ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in birincisi seçildi. Yarışmacılardan 17 Zuhal Topal'dan ise 7 puan almayı başaran Sibel Hanım 15 bin TL'yi kazanmanın sevincini yaşadı.