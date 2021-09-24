Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'da değişiklik yaşandı. Uzun süredir kadroda yer alan Alp Korkmaz'ın diziden ayrılacağı iddiası kafaları karıştırmıştı. 16. sezonun başlamasının ardından kadroda yer alan yeni isimler merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisi bu akşam 596. bölümüyle ekrana geliyor. Yenilenen oyuncu kadrosu ve heyecan dolu konusuyla senelerdir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başladığı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler?
ARKA SOKAKLAR KONUSU
Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.
ARKA SOKAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz ilçeleridir. Bölümlerin çoğu Beykoz'da çekilmektedir.
ARKA SOKAKLAR ALİ AYRILDI MI?
15 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi için ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Daha önce Özgür Ozan, Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın ayrılık haberleri gündemde geniş yer bulmuştu.
Dizide ilk bölümden bu yana Ali rolünü canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddia edildi.
Alp Korkmaz'ın Eylül'de 16. sezonuyla ekranlara dönecek olan dizinin yeni bölümlerinde rol almayacağı öne sürüldü.
Bu yıl 16 sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi 2006 yılında başladı.
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