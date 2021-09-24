Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...

Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisi bu akşam 596. bölümüyle ekrana geliyor. Yenilenen oyuncu kadrosu ve heyecan dolu konusuyla senelerdir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başladığı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler?

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.