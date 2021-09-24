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Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Camdaki Kız’a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan’dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon finali ile akıllarda soru işareti bırakan dizide "Hayri" karakterine hayat verecek isim merak ediliyordu. ‘Camdaki Kız’ın sezon finalinden beri gizemini koruyan Hayri karakterinin etrafındaki sis perdesi, yeni bölüm tanıtımıyla aralandı! Hayri’ye, Cihangir Ceyhan hayat verecek. Hayranları yeni bölüm tarihini iple çekmeye başladı. Diğer yandan Cihangi Ceyhan'ın hayatı da araştırılmaya başlandı.

Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu. Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş. Artık dengeler değişecek. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Sezon finalinde yaka kartı görülen "Hayri" karakterine hayat verecek isim merak ediliyordu. İzleyiciler Cihangi Ceyhan hakkında araştırmalarını artırdı.

Kanal D'nin çok izlenen dizisi "Camdaki Kız"ın önceki gün yayınlanan 12'nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak.

Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Hayri'nin hikâyesi de daha şimdiden büyük merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜM YARIN EKRANDA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği "Camdaki Kız", sürükleyici hikâyesiyle iki sezondur seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranında seyirciyle buluşuyor.

Camdaki Kızda Hayri karakterine Cihangir Ceyhan hayat verecek

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu olmuştu. En son "Çukur" dizisinde oynayan Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi.

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