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Beşiktaş'ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç'tan özür geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Beşiktaş’ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç’tan özür geldi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Twitter'dan yayınladığı video ile özür diledi.

Salı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından bir etkinlikteyken, sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı.

Beşiktaş’ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç’tan özür geldi BEŞİKTAŞ'IN DAVA AÇILACAĞINI AÇIKLADIĞI SERDAR ORTAÇ'TAN ÖZÜR GELDİ

Ortaç, sahneden "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" diye seslendi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapışan açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

"LAF AĞIZDAN ÇIKTI ARTIK, ÖZÜR DİLİYORUM"

Serdar Ortaç, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen en az 30 senelik dostum ve hemen hemen bütün arkadaşlarım Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık, laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin, Beşiktaş da inşallah" dedi.

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