Beşiktaş’ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç’tan özür geldi

Salı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından bir etkinlikteyken, sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı.

Ortaç, sahneden "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" diye seslendi.