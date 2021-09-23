Serdar Ortaç’tan Beşiktaş’a hakaret! Suç duyurusunda bulunuldu

SERDAR ORTAÇ'IN SAHNEDEKİ SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRDI!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı. İşte Serdar Ortaç'ın söylediği o sözler... 'Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... ey O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!' Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili olarak resmi açıklama da yapılacak.