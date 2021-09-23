Serdar Ortaç'tan Beşiktaş'a hakaret! Suç duyurusunda bulunuldu
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı esnasında sahnede olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maçın bitmesinin ardından şarkısını yarıda keserek Beşiktaş'a hakarette bulundu. Ortaç'ın hakaret dolu sözleri Beşiktaşlılar arasında infial uyandırdı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahnede söylediği sözlerle tepki çekti! Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.
Maçın bitmesinin ardından müziği yarıda kesen Serdar Ortaç söyledikleriyle herkesi şoke etti.
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç hamlesi de geldi. Salı akşamı oynanan olaylı maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Beşiktaş, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmişti. Maçın ikinci yarısında futbol sahalarında eşine zor rastlanılacak bir geri dönüş geldi. Vargas'ın frikik golüyle durumu 3-1'e getiren Adana Demirspor, Balotelli'nin oyuna girmesiyle maçı çevirdi.
BALOTELLİ GİRDİ MAÇ DEĞİŞTİ!
OLAY... Mario Balotelli, Adana Demirspor adına attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek beynini gösterdi. Sergen Yalçın 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında Balotelli için "Bu arkadaşın beyni yok, beyni olsa bu tarz hareketler yapmaz." demişti.
Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın'a o sözleri hatırlattı. 90+6. dakikada Balotelli'nin indirdiği topu Britt Assombalonga ağlara gönderdi ve Adana Demirspor 3-3'lük beraberliği yakaladı.
SERDAR ORTAÇ'IN SAHNEDEKİ SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRDI!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı. İşte Serdar Ortaç'ın söylediği o sözler... 'Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... ey O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!' Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili olarak resmi açıklama da yapılacak.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!
'Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.'
OLAYLAR NEDEN ÇIKTI?
Roberto Mancini yönetimindeki Manchester City, LA Galaxy ile karşı karşıya gelmiş, Balotelli boş pozisyonda topu ağlara göndermek yerine artistik bir hareket yaparak golü kaçırmıştı. Bu hareket sonrasında Mancini çılgına dönmüş ve yıldız oyuncuyu kenara almıştı. Balotelli yıllar boyu bu hareketle gözler önüne geldi. O dönem futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, bu görüntüler ekrana gelirken 'Bu arkadaşın beyni yok.' demişti.
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