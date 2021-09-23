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Tarih belli oldu! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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Tarih belli oldu! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım, dizinin ilk 5 bölümlük kısmını tamamlayan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Profesörün, Alicia Sierra'ya yakalanmasının ardından pek çok kişi dizinin çıkmaza girdiğini düşünmüş ve operasyonun burada noktalanacağını konuşmaya başlamıştı. Bu gelişmelerin ışığında hayranları yeni kısımın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk kısımda soyguna yönelik kısmın bir kenara bırakarak darphaneniyi savunmaya başlayan soygun ekibi, profesör ile iletişimin kesilmesiyle birlikte orduya karşı savaş vermek zorunda kalmıştı. Hayranları 5. kısım tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana gelecek.

TOKYO ÖLÜYOR MU? (DİKKAT SPOİLER İÇEREBİLİR!)

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin ardından savaş hiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo baskı altına almıştı. Ancak, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hale getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile olmaması, flashbeklerde yer alması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL YENİ OYUNCULARI KİMLER?

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

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