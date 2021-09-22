MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? 2021 Bugün MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye adlı yarışma programında yeni bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Mavi takım ile kırmızı takım arasında mücadelenin devam ettiği MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler merak ediliyor. İşte, MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? 2021 Bugün MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? 2021 Bugün MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef yarışma programı yeni bir dokunulmazlık yarışmasının ardından haftanın ilk eleme adayları belirlendi. İşte, MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? 2021 Bugün MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
21 Eylül 2021 Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim açıklandı.
TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kırmızı ve mavi takım, Osmanlı saray ziyafetleri menüsünü çıkardı. Menüde; soğanlama, ıspanak borani, mualla, pırasa köftesi, ayva kalyesi, bıldırcın dolması, leblebi helvası tarifleri yer aldı.
Haftanın ilk takım oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takım Somer Şef'in imza tabağı olan analı kızlının yeniden yorumlanmasını yaparak bireyse dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Yarışın kazananı Burcu oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk eleme adayları yapılan dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu.
Dokunulmazlığı kazanan Burcu'nun seçimi ile ilk eleme adayı Mustafa oldu. İkinci aday ise Sergen olarak açıklandı.
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