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Canan Ergüder eşi Kenan Ece'ye övgüler yağdırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Canan Ergüder eşi Kenan Ece’ye övgüler yağdırdı

Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı. Filmin galasına katılan Ergüder, eşi Kenan Ece'ye övgüler yağdırdı.

Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı.

SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, galada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında bilgi verirken eşi Kenan Ece'ye de övgüler yağdırdı.

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ergüder, "Gayet iyiyim. Toparlıyorum. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı" dedi. Eşi hakkında konuşan yıldız oyuncu, "O benim hayat partnerim." dedi.

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