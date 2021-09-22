Canan Ergüder eşi Kenan Ece'ye övgüler yağdırdı
Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı. Filmin galasına katılan Ergüder, eşi Kenan Ece'ye övgüler yağdırdı.
Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı.
SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, galada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında bilgi verirken eşi Kenan Ece'ye de övgüler yağdırdı.
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