15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takımın arasında yaptığı yarışma sonrasında bir isim eleme adayı olacak. İşte, 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak. Gelişme hakkında detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.