15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Mstaerchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim merak ediliyor. Kırmızı takımın kendi arasında yaptığı oyunda sona kalan kişi bir isim söyleyecek. İşte, 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takımın arasında yaptığı yarışma sonrasında bir isim eleme adayı olacak. İşte, 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak. Gelişme hakkında detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.
KIRMIZI TAKIMDA 15 EYLÜL YARIŞACAK KİŞİLER
Emre
Şükrü
Hasan
Safanur
Hamza
Tunahan
15 EYLÜL ÇARŞAMBA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.
En beğenilen 3 tabak:
- Safanur
- Şükrü
- Emre
3. olan tabak : Safanur
2. olan tabak : Şükrü
1. olan tabak : Emre
KAZANAN İSİM : EMRE
Buna göre Emre dokunulmazlığı kazanan isim oluyor. Emre birazdan 3. eleme adayını söyleyecek.
3. eleme adayı Tunahan oldu.
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