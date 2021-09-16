Ebru Gündeş'in Reza Zarrab intikamı! Hadise'yi yerinden etti
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmasının ardından ortaya çıkan yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in kendisinin de tanıdığı kişilerle aldatıldığını ileri sürmesinin ardından Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı isimlerden birinin de Hadise olduğu iddia edilmişti. Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile aşk yaşayan Hadise’den intikamını aldı.
Sanatçı Ebru Gündeş'in boşanma aşamasındaki eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Olayın yankıları sürerken O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan ikilinin yeni sezonda bir arada olma ihtimalinin sıfır olduğu iddia edilmişti. Beklenen oldu.
Ebru Gündeş, Hadise'yi jürilikten gönderdi. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti.
Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi. Hadise'nin O Ses Rap adlı programda jüri olacağına dikkat çekildi. Yaşanan bu olay sonrasında Hadise'nin moralinin bir hayli bozulduğu, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından teselli edildiği öğrenildi.
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