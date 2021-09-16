Ebru Gündeş’in Reza Zarrab intikamı! Hadise’yi yerinden etti

Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi. Hadise'nin O Ses Rap adlı programda jüri olacağına dikkat çekildi. Yaşanan bu olay sonrasında Hadise'nin moralinin bir hayli bozulduğu, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından teselli edildiği öğrenildi.

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