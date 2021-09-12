Boşanma iddiaları ile gündeme gelen Bensu Soral ve Hakan Baş barıştı mı?
Son günlerde boşanacaklarına ilişkin iddialar gündeme gelirken Bensu Soral ve Hakan Baş, bir düğünde yan yana görüntülendi. Bütün gece beraber eğlenen çiftin problemlerini çözdüğü konuşulurken, o anlar da görüntülendi.
3 sene önce dünya evine giren Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin aralarına kara kedi girdiği ve boşanacakları iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Soral açıklamasında hassas bir süreçte olduklarını belirtirken, ayrılık iddiaları ise iyice güçlenmeye başladı.
BU GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULACAK
Bu gelişme çiftin hayranlarını üzerken, Bensu-Hakan ikilisinden yeni bir hamle daha geldi.
İKİNCİ ŞANS
Geçen günlerde, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.
Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü.
Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." açıklamasını yapan çiftin arası düzeldi.
Bensu Soral ve Hakan Baş, dün akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı.
Tüm gece eğlenen çift, uzun zaman sonra ilk kez birlikte görüntülendi.
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