İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Bengü’den yeni hamilelik pozları
Selim Selimoğlu ile dünya evine giren ve Zeynep isminde bir kızı olan Bengü, 2. defa anne olmak için geri sayıma başladı. Bengü sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara, "Son hamiş fotoları, bebek yükleniyor" notunu düştü.
2018'de Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren ve keyifli giden evliliklerini Zeynep isminde bir kız çocuğu ile taçlandıran Bengü, tekrar anne olmaya hazırlanıyor.
"ZEYNEP ABLA OLUYOR"
İkinci bebeğini heyecanla bekleyen ve cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin.
Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize." ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncunun hamileliği sorunsuz bir şekilde ilerlerken, bu süreçte sahnelere çıkmayı ise ihmal etmedi.
Doğumuna sayılı günler kalan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
"SON HAMİŞ FOTOLARI"
"Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8. ay. Bebek yükleniyor" notuyla yeni hamilelik pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı Bengü'nün paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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