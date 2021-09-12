İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Bengü’den yeni hamilelik pozları

"ZEYNEP ABLA OLUYOR"

İkinci bebeğini heyecanla bekleyen ve cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin.

Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize." ifadelerini kullanmıştı.