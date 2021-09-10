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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi
2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde çocuk krizi yaşadığı ve evlerini ayırdıkları iddiası gündeme geldi. Bensu Soral'ın geçtiğimiz günlerde tek başına tatile çıkması ayrılık haberlerini güçlendirirken çiftle ilgili bomba görüntüler peş peşe geldi. Hakan Baş'ın fenomen isimle baş başa görüntülendiği iddiasının ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşıyla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Çiftten ayrılık açıklaması geldi.