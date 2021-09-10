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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde çocuk krizi yaşadığı ve evlerini ayırdıkları iddiası gündeme geldi. Bensu Soral'ın geçtiğimiz günlerde tek başına tatile çıkması ayrılık haberlerini güçlendirirken çiftle ilgili bomba görüntüler peş peşe geldi. Hakan Baş'ın fenomen isimle baş başa görüntülendiği iddiasının ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşıyla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Çiftten ayrılık açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 13:13
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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi
Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral ile kendisinden sekiz yaş büyük Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edildi.
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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi

Hakan Baş'ın baba olmak istediği, oyuncunun ise eşine "Anneliğe henüz hazır değilim" yanıtını verdiği öne sürüldü.

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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi

Eşinin çocuk fikrine sıcak bakmaması üzerine iş insanının tepki gösterdiği, ikilinin evlerini ayırdığı ve boşanma kararı aldığı konuşulmaya başlandı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi

TEK BAŞINA TATİLE ÇIKTI

Ünlü çiftle ilgili 'ayrılık' iddialarının havada uçuştuğu bir dönemde Bensu Soral tatile gitti. Bu tatilde ise eşi Hakan Baş'ın kendisine eşlik etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz! İhanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi

Güzel oyuncu, havuzda bu fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Takvim gazetesinden yer alan habere göre; söz konusu kareyi görenler, "Bensu ayrılık acısı mı çekiyor?" şeklinde yorumda bulundu.