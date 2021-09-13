Ekin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Şampiyon filmiyle yıldızı parlayan ve son yılların popüler oyuncularından biri haline gelen Ekin Koç sevgilisiyle yakalandı.

UKRAYNALI MODELLE YAKALANDI

Başarılı oyuncunun, kalbini Ukraynalı modele kaptırdığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in objektifine takılan Koç'un gizemli sevgilisinin Türkiye'de modellik yapan Irina Lunkova olduğu anlaşıldı.

PANİK YAŞADI

Nişantaşı'nda sevgilisiyle bir kafede otururken çekilen Ekin, önce kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra sohbetlerine devam etti. Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi.