13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ekin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Ekin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
Ekin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Şampiyon filmiyle yıldızı parlayan Ekin Koç yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı. Magazin muhabirlerine yakalanan Koç'un gizemli sevgilisinin Türkiye'de modellik yapan Irina Lunkova olduğu ortaya çıktı.

Şampiyon filmiyle yıldızı parlayan ve son yılların popüler oyuncularından biri haline gelen Ekin Koç sevgilisiyle yakalandı.

UKRAYNALI MODELLE YAKALANDI

Başarılı oyuncunun, kalbini Ukraynalı modele kaptırdığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in objektifine takılan Koç'un gizemli sevgilisinin Türkiye'de modellik yapan Irina Lunkova olduğu anlaşıldı.

PANİK YAŞADI

Nişantaşı'nda sevgilisiyle bir kafede otururken çekilen Ekin, önce kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra sohbetlerine devam etti. Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA