Son dakika: Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti | Nusret Çetinel kimdir?

BİR ÇOK FİLME SESİYLE HAYAT VERDİ



Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN