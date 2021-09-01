01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti | Nusret Çetinel kimdir?

Son dakika: Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti | Nusret Çetinel kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti | Nusret Çetinel kimdir?

Son dakika | Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel'in 69 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Nusret Çetinel, dünyaca ünlü bir çok filme sesiyle hayat vermişti. Peki, Nusret Çetinel kimdir? İşte magazin haberinin ayrıntıları...

69 yaşındaki usta oyuncu Nusret Çetinel'in vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

BİR ÇOK FİLME SESİYLE HAYAT VERDİ

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA