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Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül 22 oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Kayahan ve İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül 22 oldu

Son günlerde Beste Açar ile yaşadığı polemikle gündeme gelen şarkıcı İpek Açar Kömürcü'nün, 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar 22 yaşına bastı.

İpek Açar, 1999 yılında vokalistliğin yaptığı usta sanatçı Kayahan ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Aslı Gönül adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Aslı Gönül Açar bugün 22 yaşına bastı. İpek Açar, kızının yeni yaşını, 205 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı:

"Cancanım, kalbim, ailemizin prensesi. iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz." İpek Açar'ın kalp emojileri eklediği gönderisi yaklaşık 10 bin beğeni aldı.

SOYADI TARTIŞMASI
Altı yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar ile İpek Açar Kömürcü, miras davasından sonra bir kez daha karşı karşıya geldi.

Beste Açar, sosyal medya hesabı üzerinden İpek Açar'ın, iki sene önce evlendiği Alper Kömürcü ve babasının soyismini kullanmasına tepki göstermişti.

Babasının mezarını ziyaret eden Açar, "Babam diyor ki: İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Instagram'dan bu sözlere sert tepki gösteren İpek Açar, "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk. 'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım" karşılığını vermişti.

DÖRT YIL SONRA EVLENDİ
İpek Açar, usta sanatçı Kayahan'ın ölümünden dört yıl sonra 13 Eylül 2001 tarihinde, müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.

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