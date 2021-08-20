Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. Bu açıklama sonrası sessizliğini bozan İpek Açar, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. Kızıyla aynı soyadını kullanmaya devam edeceğini söylemesinin ardından Beste Açar'dan yeni paylaşım geldi. babasının mezarı başında çekilen karesini yayınlayan Açar, "Lütfen babamızı serbest bırak" dedi.