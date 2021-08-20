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Haberler Galeri Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. Bu açıklama sonrası sessizliğini bozan İpek Açar, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. Kızıyla aynı soyadını kullanmaya devam edeceğini söylemesinin ardından Beste Açar'dan yeni paylaşım geldi. babasının mezarı başında çekilen karesini yayınlayan Açar, "Lütfen babamızı serbest bırak" dedi.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:24
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Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi.

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Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti.

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Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirdi.

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Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir" dedi.

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Beste Açar Kayahan’ın mezarından paylaştı: Lütfen babamızı serbest bırak

İPEK AÇAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;