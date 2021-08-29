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Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan ilginç paylaşım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak’tan ilginç paylaşım

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak, yazın son günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü çift, sosyal medyada aşk pozları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Önceki gün Ege koylarında tatil yapan sevgililer, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla aşk rüzgarı estirdi.

Sevgilisiyle romantik fotoğraflar paylaşan sosyetik güzel, bir ara deniz kenarında ayaklarını çekerek ayakkabı numaralarını yazdı. Birkan Sokullu'nun ayağına 47 kendi ayağına da 39 numara yazan Gürkaynak'ın paylaşımına "Ayaklarınız palet gibi" esprileri geldi.

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