Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak’tan ilginç paylaşım

Önceki gün Ege koylarında tatil yapan sevgililer, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla aşk rüzgarı estirdi.

Sevgilisiyle romantik fotoğraflar paylaşan sosyetik güzel, bir ara deniz kenarında ayaklarını çekerek ayakkabı numaralarını yazdı. Birkan Sokullu'nun ayağına 47 kendi ayağına da 39 numara yazan Gürkaynak'ın paylaşımına "Ayaklarınız palet gibi" esprileri geldi.