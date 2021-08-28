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Serenay Sarıkaya'nın şoförü kaza yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Serenay Sarıkaya’nın şoförü kaza yaptı

Serenay Sarıkaya'nın şoförü ünlü oyuncunun lüks aracıyla kaza yaptı. Şoförün kazayı Serenay Sarıkaya'yı bir mekandan almak üzere giderken yaptığı ve o esnada genç oyuncunun araçta olmadığı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'nın lüks aracı önceki akşam Etiler'de Baltalimanı yolu üzerinde kaza yaptı. Karşı şeritten gelen minibüs ile çarpışan araçta yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatiline hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya'nın Volvo marka lüks aracı Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yaptı.

Kazayı şoförünün oyuncuyu bir mekandan almak üzere giderken yaptığı ve o esnada Serenay Sarıkaya'nın araçta olmadığı öğrenildi.

Karşı şeritten gelen minibüs ile çarpışan araçta yüklü miktarda maddi hasar oluştu. Kaza esnasında iki tarafında sağlık durumlarının iyi olduğu, önemli bir şeyin olmaması sevindirici haber oldu.

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