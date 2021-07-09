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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Pandemi döneminde 10 milyon TL'ye Marmaris'ten lüks villa alan Şahan Gökbakar, sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. CHP'li belediyenin göz yumduğu olayla ilgili Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:04
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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!
CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!
CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

ZODYAK BOTLA TONOZ BIRAKTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!
CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!
CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

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CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!
CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

TALEP GELMEDİ

Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi.