CHP'li belediye göz yumdu bakanlık harekete geçti! Şahan Gökbakar sahili elleriyle kapattı!

Pandemi döneminde 10 milyon TL'ye Marmaris'ten lüks villa alan Şahan Gökbakar, sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. CHP'li belediyenin göz yumduğu olayla ilgili Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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