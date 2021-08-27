Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok

Koronavirüsle mücadelede Tarkan da aşı oldu. Megastar Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı ile aşı çağrısında bulundu.





"Geç oldu temiz oldu" diyen Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı" diye konuştu.