Şarkıcı, "Sahte hesabınız var mı?" sorusu üzerine, "Can kadın mı? Bak yine bana yaradı. Unutmayın ki 'Can kadın'a bir şey olmaz, oldu 2020. Yok tabii ki öyle bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

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