22 Aralık 2020, Salı
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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! Çocuklar babaya emanet

'in 10 gün önce koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Gülben Ergen, tedavi sürecini evinde geçirirken koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmadığı belirtildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! Çocuklar babaya emanet

Menajeri 'tan edinilen bilgiye göre 'in testi 10 gün önce pozitif çıktı.

Gülben Ergen , evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

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Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında Kovid-19 hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Gülben Ergen, aile hayatı ve çocuklarıyla ilgili, "Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. 'Aman imajım şöyle görünür, böyle olur' diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum" demişti.

'FAKE HESAP' AÇIKLAMASI
Gülben Ergen, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yanlışlıkla 'Can kadın' yazdığı için sahte hesap kullandığı iddialarına da yanıt vermişti.

Şarkıcı, "Sahte hesabınız var mı?" sorusu üzerine, "Can kadın mı? Bak yine bana yaradı. Unutmayın ki 'Can kadın'a bir şey olmaz, oldu 2020. Yok tabii ki öyle bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

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