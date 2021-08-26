Enis Arıkan koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.