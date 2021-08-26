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Enis Arıkan koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Enis Arıkan koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu

Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Yakışıklı oyuncu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından rol aldığı dizinin setine de ara verdi.

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Ezgi Mola yaz aylarını birlikte geçirmişti...

Ezgi Mola koronavirüse yakalandı! EZGİ MOLA KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

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