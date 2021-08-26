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Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı

Evlenecekleri gözüyle bakılan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, ayrılıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. Genç çift, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Yakışıklı oyuncu İynemli, yeni yaşına sevgilisi Önal'la birlikte girdi.

Güzel oyuncu Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, aşka bir kez daha "Devam" dedi. 6 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sonlandırarak hayranlarını üzen ikiliden güzel haber geldi.

Dün 36 yaşına giren Aras Bulut İynemli, yeni yaşına ayrıldığı Bige Önal'la girdi. Konuşulanlara göre ayrılığa fazla dayanamayan ikili, geçtiğimiz hafta mesajlaşmaya başladı.

Önal'dan gelen mesajlarla yelkenleri suya indiren İynemli, aşkına "Yeni yaşıma sensiz girmek istemiyorum" dedi. İkili, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Çift, tatil için Çanakkale'nin yolunu tuttu.

Asos yakınlarında bir taş ev kiralayan sevgililer, hem barışmalarını hem de İynemli'nin yeni yaşını kutladı.

Bige Önal, babası Erhan Önal'ın ölümüyle sarsılmıştı.

Evlenecekleri gözüyle bakılan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, ayrılıklarıyla herkesi şaşırtmıştı.

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