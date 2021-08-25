Ezgi Mola koronavirüse yakalandı!
Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği 'Safiye' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu çift doz aşı olduğu için en ufak bir semptom olmadığını açıkladı.
"Masumlar Apartmanı" dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Son durumunu sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu hastalığı hafif atlattığını söyledi.
"7 KEZ TEST OLDU"
Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim.
İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok" ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN AŞI OLUN"
"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.
Yaz aylarını Çeşme'de geçiren Ezgi Mola yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla buluşup hasret gidermişti.
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