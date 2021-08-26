Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağınının en fazla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen programın yeni sezon tarihi belli oldu. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak?
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.
Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.
Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı ve Ser programının 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belli oldu.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.
Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
- Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
- Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
- MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...
- İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı, belli mi?
- Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
- YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
- Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...