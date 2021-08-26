Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.