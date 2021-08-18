Baş Belası’nın yıldızı İrem Helvacıoğlu’ndan orman yangınında zarar gören hayvanlara yardım eli

"ACI ÇEKİYORLAR AMA SESLERİ ÇIKMIYOR"

Orman yangınlarında alevler arasında kalan hayvanların kötü durumda olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ise "Buraya geçen hafta gelmek istedik ama o zaman hiç dayanamazdık. İlaçlarını hazırladık, yıkadık. Şimdi de tedavilerini yapıyoruz. Buna şahit olmak istemezdim ama iyi ki gelmişim. Bir şekilde yardımcı olmak istedik. Acı çekiyorlar ama sesleri çıkmıyor. Yangın ilk çıktığında gitmek istedik ama daha sonra gelmemizi istediler. İrem'le şimdi geldik. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Çiftlikte bir süre daha vakit geçiren ünlü oyuncular Helvacıoğlu ve Pamuk, koruma altındaki diğer hayvanlarla da ilgilendi.