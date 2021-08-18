Baş Belası’nın yıldızı İrem Helvacıoğlu’ndan orman yangınında zarar gören hayvanlara yardım eli
Baş Belası dizisiyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, sevenlerinin takdirini topladı. Güzel oyuncu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere pek çok bölgede çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavisi için harekete geçti. İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.
Türkiye'yi sarsan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, birçok hayvan da yangında zarar gördü. Bazı hayvanlar yangın nedeniyle yıkılan ahırlarında sıkışıp felç olurken, bazıları da yangından kaçamayarak derin yaralar aldı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla İzmir'de bulunan Angels Farm adındaki koruma çiftliğine getirilen yaralı hayvanlara burada gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor.
Hayvanların iyileşme sürecinde ünlü isimler de zaman zaman katkı sağlıyor. İzmir'de bulunan çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.
"HAYVANLARIN ÇIĞLIKLARI OLAN VİDEODAN ÇOK ETKİLENDİK"
Haluk Levent'le bir araya gelip nasıl yardımı olabileceklerini konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, "Burada veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu. Yanıkları olanları önce yıkayıp sonra kremliyoruz. Onları görünce insan kendini çok kötü hissediyor. İnsanların anlattığıyla aynı şey değil bu hayvanların durumu. Onlara yararlı bir şey yapmak için buraya gelmek istedik. Bir gün de olsa onlara dokunmak güzel bir şey. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Hayvanlar, ailesini bırakamadığı için ormanlarda yanarak öldü. Hayvanların çığlıkları olan videodan çok etkilendik. Onlara yardım etmek çok iyi hissettiriyor. Burada onlarla çok iyi ilgileniyorlar" dedi.
"ACI ÇEKİYORLAR AMA SESLERİ ÇIKMIYOR"
Orman yangınlarında alevler arasında kalan hayvanların kötü durumda olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ise "Buraya geçen hafta gelmek istedik ama o zaman hiç dayanamazdık. İlaçlarını hazırladık, yıkadık. Şimdi de tedavilerini yapıyoruz. Buna şahit olmak istemezdim ama iyi ki gelmişim. Bir şekilde yardımcı olmak istedik. Acı çekiyorlar ama sesleri çıkmıyor. Yangın ilk çıktığında gitmek istedik ama daha sonra gelmemizi istediler. İrem'le şimdi geldik. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Çiftlikte bir süre daha vakit geçiren ünlü oyuncular Helvacıoğlu ve Pamuk, koruma altındaki diğer hayvanlarla da ilgilendi.
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