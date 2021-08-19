Rap konserinde ortalık karıştı! Güvenlik tanımayınca yaka paça sahneden indirdi

Bir başka olay da Çakal ve Reckol ismindeki rapçilerin konserinde yaşandı. Konser sırasında arkada bulunan arkadaş grubu, sahneye atlayıp iki sanatçıya eşlik etti. Sahnede öyle bir görüntü vardı ki; oradan oraya birbirinden bağımsız atlayıp zıplayanlar, elinde mikrofon şarkıya eşlik edenler... Ortaya savaş alanı gibi bir koreografi çıktı. Konserde bulunan ve bu kültüre alışık olmayan birçok kişi 'Bunların hangisi şarkıcı?' , 'Aman Allah'ım ne oluyor?' gibi şaşkınlık ve panik yaşadı.