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Rap konserinde ortalık karıştı! Güvenlik tanımayınca yaka paça sahneden indirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Rap konserinde ortalık karıştı! Güvenlik tanımayınca yaka paça sahneden indirdi

Son dönemin popüler müziği olan rap müzik, yeni genç sanatçıların dahil olmasıyla sahne şovlarıyla da gündem olmaya başladı. Motive isimli rapçinin sahnesinde yaşananlar ise herkesi şoke etti. Baneva ve Ohash isimli rapçiler şov maksadıyla, aniden sahneye atlayarak dahil olunca sahneye atlayanların hayran olduğunu sanan güvenlik görevlileri rapçileri yaka paça indirmeye çalıştı. Sabah yazarı Ömer Karahan, sahnede yaşananları köşesinde yazdı. İşte o yazı...

Rap müzik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler...

Eskilerin yanı sıra yeni genç sanatçıların da dahil olmasıyla rap furyası rüzgar gibi esiyor, gençler, rap şarkıcılarının performanslarıyla eğlenip coşuyor.

Hal böyle olunca rap sanatçıları yalnızca müzikleriyle değil, yaptıkları şovlarla da adından söz ettiriyor...

Geçtiğimiz günlerde rapçi Motive, Ankara'da konser verdi. Konserinde şarkı söylerken iki kişi bir anda arka taraftan sahneye fırlayıp dans etmeye başladı. Sahneye atlayanların fanatik hayran olduğunu sanan güvenlik görevlileri, dans eden iki genci hırpalayarak, aşağıya indirmeye çalıştı. Ne olduğunu anlayamayan gençler, "Vurmayın biz sanatçıyız. Motive'nin arkadaşlarıyız" diye bağırsa da güvenlik oralı olmadı. Yaka paça aşağıya indirilmeye çalışan iki gencin imdadına sahnedeki Motive yetişti.

Ünlü rapçi iki kişiyi güvenliğin elinden alıp "Onlar benim sanatçı arkadaşlarım" dedi.

Bir başka olay da Çakal ve Reckol ismindeki rapçilerin konserinde yaşandı. Konser sırasında arkada bulunan arkadaş grubu, sahneye atlayıp iki sanatçıya eşlik etti. Sahnede öyle bir görüntü vardı ki; oradan oraya birbirinden bağımsız atlayıp zıplayanlar, elinde mikrofon şarkıya eşlik edenler... Ortaya savaş alanı gibi bir koreografi çıktı. Konserde bulunan ve bu kültüre alışık olmayan birçok kişi 'Bunların hangisi şarkıcı?' , 'Aman Allah'ım ne oluyor?' gibi şaşkınlık ve panik yaşadı.

Bu gençler bir alem! Onların konserlerinde çalışan personelin, onları izlemeye gelen kitlenin bu eğlenceye ayak uydurması gerek.

En son gittiğim Ceza konserinde bir kez daha gördüm. Şarkılar baştan sona çığlık çığlığa söyleniyor, kimse yerine oturmuyor. Sanatçıların küçük yaşta hayranları olunca, ebeveynler de onlara eşlik ediyor. Yani artık rap konserine gidenler her an bir sürprize hazır olmalı.

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