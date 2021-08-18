Asuman Dabak’a dolandırıcılık şoku! 2.5 milyon lirasını kaptırdı

'ÇEKLERI İMZALADIM'

İsmail Derya, oyuncuyla bir mal alım satım işinde tanıştıklarını, oyuncunun kendisine restoran açmak istediğini söylediğini ve ortak olmak istediğini ilettiğini kaydetti. Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım" diyerek kendisini ikna ettiğini belirtti.

Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum" dedi.