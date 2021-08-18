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Asuman Dabak’a dolandırıcılık şoku! 2.5 milyon lirasını kaptırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Asuman Dabak’a dolandırıcılık şoku! 2.5 milyon lirasını kaptırdı

Oyuncu Asuman Dabak yaşadığı dolandırıcılıkla şok oldu. Çanakkale’de tavuk restoranı açmak üzere İsmail Derya isimli iş insanıyla anlaşan Dabak, 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Savcılık, Dabak’a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı.

2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkaran tiyatrocu Asuman Dabak'ın evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evi neden sattığını sordu. Restoran açmak istediğini söyleyen Dabak, Derya ile ortak olma konusunda anlaştı.

BOŞ ÇEK İMZALADI

Çanakkale'de restoran açmak üzere anlaşma yapan oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına da 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bıraktı. Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu çeklerin karşılıksız olduğu haberini aldı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Derya ise Dabak'a borcu olduğu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi. Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi yapıldı.

2.5 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

İcralık olan Dabak, icra takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Derya'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÇEKLERI İMZALADIM'

İsmail Derya, oyuncuyla bir mal alım satım işinde tanıştıklarını, oyuncunun kendisine restoran açmak istediğini söylediğini ve ortak olmak istediğini ilettiğini kaydetti. Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım" diyerek kendisini ikna ettiğini belirtti.
Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum" dedi.

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