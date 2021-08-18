Asuman Dabak’a dolandırıcılık şoku! 2.5 milyon lirasını kaptırdı
Oyuncu Asuman Dabak yaşadığı dolandırıcılıkla şok oldu. Çanakkale’de tavuk restoranı açmak üzere İsmail Derya isimli iş insanıyla anlaşan Dabak, 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Savcılık, Dabak’a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı.
2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkaran tiyatrocu Asuman Dabak'ın evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evi neden sattığını sordu. Restoran açmak istediğini söyleyen Dabak, Derya ile ortak olma konusunda anlaştı.
BOŞ ÇEK İMZALADI
Çanakkale'de restoran açmak üzere anlaşma yapan oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına da 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bıraktı. Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu çeklerin karşılıksız olduğu haberini aldı.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Derya ise Dabak'a borcu olduğu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi. Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi yapıldı.
2.5 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI
İcralık olan Dabak, icra takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Derya'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'ÇEKLERI İMZALADIM'
İsmail Derya, oyuncuyla bir mal alım satım işinde tanıştıklarını, oyuncunun kendisine restoran açmak istediğini söylediğini ve ortak olmak istediğini ilettiğini kaydetti. Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım" diyerek kendisini ikna ettiğini belirtti.
Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...
- Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?
- Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?
- Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Aşure Günü önemi ve fazileti...