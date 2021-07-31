Orman yangınları Fethiye’ye sıçradı! Songül Karlı korku dolu anları paylaştı! Sesi titreyerek anlattı

KORKU DOLU ANLARI PAYLAŞTI

Manavgat'ta süren yangına müdahale sürerken son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.