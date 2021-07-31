Orman yangınları Fethiye’ye sıçradı! Songül Karlı korku dolu anları paylaştı! Sesi titreyerek anlattı
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen haberlere Muğla’nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın otellerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangından etkilenen isimlerden biri olan Songül Karlı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan Karlı, tahliye edildikleri anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla 4 gündür mücadele sürüyor. 20 farklı şehrin farklı farklı ilçelerinde çıkan yangınlar için Türkiye'nin farklı noktalarından yardımlar yağıyor.
KORKU DOLU ANLARI PAYLAŞTI
Manavgat'ta süren yangına müdahale sürerken son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.
"FETHİYE RESMEN YANIYOR"
Büyüyen yangının sıçrama ihtimaline karşı otel boşaltılırken büyük panik yaşayan Karlı, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Fethiye resmen yanıyor inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa" dedi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Fethiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangına ekipler sabah saatlerine kadar müdahale etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
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