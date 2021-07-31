Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkında Tuba Büyüküstün krizi! Ayrılığın nedeni belli oldu
İşletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'le 3 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardınan Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1 yıldır birlikte olan çiftten dün kötü haber geldi. Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun ayrılığının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Evirgen, eski aşkına bayram mesajı attı. Bunu gören Şenolsun da aşkı bitirme kararı aldı.
Tuba Büyüküstün aşkıyla medyatik olan ünlü işletmeci Umut Evirgen, eski sevgilisini unutamadı. 2017'de birlikte olmaya başladığı 3 yıllık aşkı Tuba Büyüküstün'le geçtiğimiz yıl ayrıldıktan sonra kalbini oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Evirgen'in bu aşkı da hüsranla bitti.
Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti. İddiaya göre 31 yaşındaki ünlü işletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için Tuba Büyüküstün'e mesaj attı.
MESAJI YAKALADI
Daha sonra Büyüküstün'den de karşı cevap geldi. O sırada Evirgen'in yanında olan Şenolsun ise bu mesajı gördü.
İşletmeci, güzel sevgilisine "Ne var bunda dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Şenolsun kriz çıkardı. Sevgilisinin eski aşkıyla görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki Melisa Şenolsun, aşkı bitirmeye karar verdi.
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