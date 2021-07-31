Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkında Tuba Büyüküstün krizi! Ayrılığın nedeni belli oldu

İşletmeci, güzel sevgilisine "Ne var bunda dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Şenolsun kriz çıkardı. Sevgilisinin eski aşkıyla görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki Melisa Şenolsun, aşkı bitirmeye karar verdi.