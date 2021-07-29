Bülent Ersoy'a 1 saatte 8 bin 500 lira hesap
Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy, önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da buluştu. Masayı donatan Diva, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattı. Mekanda 1 saat kalan Ersoy, 8 bin 500 lira hesap ödedi.
Diva Bülent Ersoy, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Ünlü sanatçı, önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan Gonca Balık'a gitti. Diva, mekana girer girmez masayı donattı.
MEKANDA 1 SAAT KALDI
Dostlarıyla sohbet edip, kahkahalar atan Diva, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattı. Mekanda 1 saat kalan Ersoy, 8 bin 500 lira hesap ödedi.
Bülent Ersoy ve dostları geldikleri mekanda kısa sürede bütün lezzetlerin tadına baktı.