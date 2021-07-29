29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bülent Ersoy'a 1 saatte 8 bin 500 lira hesap

Bülent Ersoy'a 1 saatte 8 bin 500 lira hesap

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Bülent Ersoy'a 1 saatte 8 bin 500 lira hesap

Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy, önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da buluştu. Masayı donatan Diva,  ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattı. Mekanda 1 saat kalan Ersoy, 8 bin 500 lira hesap ödedi.

Diva Bülent Ersoy, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Ünlü sanatçı, önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan Gonca Balık'a gitti. Diva, mekana girer girmez masayı donattı.

MEKANDA 1 SAAT KALDI

Dostlarıyla sohbet edip, kahkahalar atan Diva, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattı. Mekanda 1 saat kalan Ersoy, 8 bin 500 lira hesap ödedi.

Bülent Ersoy ve dostları geldikleri mekanda kısa sürede bütün lezzetlerin tadına baktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA