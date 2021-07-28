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Arabasında silahlı saldıraya uğrayan Berdan Mardini'nin eşinden şok suçlama! Mahkeme talebi kabul etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Arabasında silahlı saldıraya uğrayan Berdan Mardini'nin eşinden şok suçlama! Mahkeme talebi kabul etti

Dört ay önce anlaşmalı olarak boşanan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Aracında silahlı saldırıya uğrayan Yelliler, bacağından vurulmasının azmettiricisinin Berdan Mardini olduğunu iddia etti. İşte magazin gündemine düşen olayda yaşanan son gelişmeler...

Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Berdan Mardi'nin eski eşi Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu öne sürdü.

Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti. Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.

İKİ AY UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme kararına göre; Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler'e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

Öte yandan Bodrum'da sahne aldıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berdar Mardini, eski eşiyle alakalı; "Gazetelere yansıyan haberler doğrudur, ben zaten hiçbir zaman yalanlamadım. Herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Bizim bilmediğimiz görmediğimiz bir takım şeyler oldu, bunları gördükten sonra beraber olmamız mümkün değildi. Allah hayırlısını etsin" demişti.

"BU İNSANIN HAYATINDA BİR TEK BEN Mİ VARIM?"

"Eski eşine saldıracak bir insan böyle mi durur?" diyen şarkıcı, "Ben onu avukatımla beraber yaptığım açıklamalarda sürekli yazıyorum ama bu sürekli bana soruluyor. Bir tek ben mi varım bu insanın hayatında, ailesi yok mu? Karışık durumlar pozisyonlar olmadı mı? Bunları izlemediniz mi? Bunları sormak için akıl ve mantık gerekiyor" diye konuşmuştu.

Mardini, sözlerine; "Benim böyle şeylerle hiçbir zaman işim olmadı. Sanatım ve işimle gündeme gelmeye çalıştım. Bunları yıkmaya çalışan böyle ahlaksızlıklar yapan insanlara da hiçbir zaman tasvip etmedim. Şeref, haysiyet yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım, bu da benim için tecrübe oldu. Çocuklarımın velayeti bende bu her şeyi açıklamıyor mu?" şeklinde devam etmişti.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Berdan Mardini’nin eski eşi vuruldu! BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİ VURULDU!
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