Arabasında silahlı saldıraya uğrayan Berdan Mardini'nin eşinden şok suçlama! Mahkeme talebi kabul etti

"BU İNSANIN HAYATINDA BİR TEK BEN Mİ VARIM?"

"Eski eşine saldıracak bir insan böyle mi durur?" diyen şarkıcı, "Ben onu avukatımla beraber yaptığım açıklamalarda sürekli yazıyorum ama bu sürekli bana soruluyor. Bir tek ben mi varım bu insanın hayatında, ailesi yok mu? Karışık durumlar pozisyonlar olmadı mı? Bunları izlemediniz mi? Bunları sormak için akıl ve mantık gerekiyor" diye konuşmuştu.