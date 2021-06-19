Son dakika: Şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Mardini vuruldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.