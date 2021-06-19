19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Mardini vuruldu

Son dakika: Şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Mardini vuruldu

Son dakika haberine göre, şarkıcı ’nin Mart ayında boşandığı eşi , İstanbul Büyükçekmece’de silahlı saldırıya uğradı. Kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına yanaşan motosikletli tarafından vurulan Mardini hastaneye kaldırıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Mardini vuruldu

Çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giden 'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ARACINA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı.

BACAĞINDAN VURULDU

Kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. 5 kurşun araca isabet ederken Karademir bacağından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA