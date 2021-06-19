Son dakika: Şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Mardini vuruldu
Son dakika haberine göre, şarkıcı Berdan Mardini’nin Mart ayında boşandığı eşi Fatoş Mardini, İstanbul Büyükçekmece’de silahlı saldırıya uğradı. Kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına yanaşan motosikletli tarafından vurulan Mardini hastaneye kaldırıldı.
Çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
ARACINA 5 KURŞUN İSABET ETTİ
Olay Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı.
BACAĞINDAN VURULDU
Kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. 5 kurşun araca isabet ederken Karademir bacağından vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- "Gafil avladı, intikam alınacak" Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı! Dengeleri değiştirdi...
- Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...
- 30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor?
- Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte biyografileri...